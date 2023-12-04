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محل 20 منشور تفتيش وتضرر منه اكثر من 35 مواطنا... أمن حي هلال يطيح بأخطر منفذ براكاجات دموية باستعمال خنجر

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 13:44 قراءة: 0 د, 27 ث
      
اطاح أمس اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال واثر نصبهم لكمين محكم بمجرم خطير جدا معروف بكنية" بنقالا" محل 20 منشور تفتيش لفاىدة وحدات أمنية وقضائية من اجل تورطه في قضايا سلب ونطر لاغراض المواطنين بسوق ليبيا بجهة الملاسين .

وكشفت الابحاث معه انه تضرر منه اكثر من 35 مواطنا افتك منهم اموالهم وهواتفهم تحت التهديد بخنجر.

...


وبتفتيشه تم حجز الة حادة كان يخفيها تحت طيات ثيابه اعترف انه كان يستغلها في براكاجاته الدموية للمواطنين .

هذا ولا تزال الابحاث وعمليات التعرف عليه جارية من قبل المواطنين الذين قدر عددهم بالعشرات


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