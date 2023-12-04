سفرته إحدى شبكات التسفير :محاكمة عائد من سوريا تلقى تدريبات في صفوف داعش الارهابي

أحضرت صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس ،موقوف متهم بالتحول الى سوريا والقتال ضمن تنظيم داعش الارهابي هناك وقد ووجهت للمتهم تهم تعلقت بالسفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب إحدى الجرائم الارهابية ،والانضمام لتنظيم ارهابي و تلقي تدريبات عسكرية.



باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه مصرحا انه غادر التراب التونسي في اتجاه تركيا أين استقر هناك وتزوج بفتاة سورية وانجب 3 ابناء وظل مستقرا في تركيا ويعمل في مجال تصنيع الصالونات ،نافيا ان يكون انظم الى اي تنظيم ارهابي أو سفّرته إحدى شبكات التسفير ، مبينا انه عاد الى تونس خلال شهر مارس2023 وقد تم التحقيق معه حول القضية المذكورة مؤكدا انه لا يتبنى أي فكر تكفيري ولا علاقة له بالارهاب ولم يتواصل مع اي عناصر ارهابية.





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وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.