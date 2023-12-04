فيديو اليوم ... طفلة جريحة في غزة تسأل الطبيب: "عمو.. هذا حلم ولّا بجد؟"

مرح طفلة فلسطينية من قطاع غزة، رفض عقلها البريء أن يصدق أنها أصيبت في قصف إسرائيلي، فسألت الطبيب الذي يسعفها: "عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟". ظهرت مرح وهي تبكي من الألم والصدمة بينما يسعفها الطبيب، بحسب فيديو نشره موقع العربي الجديد الأحد. وفاجأت الطبيب بسؤال: "عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟.. هل حقاً أنا تعرضت لهذه الضربة (القصف)؟ يجيبها الطبيب برفق: لا تخافي، أنتِ بخير، قولي الحمد لله". فكررت سؤالها للتأكد: "أعرف أنني بخير، لكن هذا حلم ولّا بجد؟".



ويُسمع في المقطع مَن تبدو أنها ممرضة تساعد الطبيب وتسأل الطفلة عن اسمها وعمرها، فتجيب: "اسمي مرح، عمري 33". فتتابع الممرضة: "33 عمرك؟ في أي صف أنت؟". تجيب مرح أنها "في صف الـ5 سنين ونصف"، ما يعكس عدم قدرتها على التركيز بسبب صدمة التعرض للقصف وألم الإصابة.





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ومرح ليست إلا واحدة من آلاف الأطفال في غزة الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لقصف إسرائيلي مدمر بدأ في 7 أكتوبر الماضي، تخللته هدنة إنسانية لـ7 أيام.

#فيديو | "عمو هذا حلم والا جد؟"، سؤال طرحته طفلة على الطبيب المعالج، بعد إصابتها في قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع #غزة pic.twitter.com/PemlSi7gaZ — العربي الجديد (@alaraby_ar) December 3, 2023 ومرح ليست إلا واحدة من آلاف الأطفال في غزة الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لقصف إسرائيلي مدمر بدأ في 7 أكتوبر الماضي، تخللته هدنة إنسانية لـ7 أيام.