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فيديو اليوم ... طفلة جريحة في غزة تسأل الطبيب: "عمو.. هذا حلم ولّا بجد؟"

Publié le Lundi 04 Decembre 2023 - 07:59 قراءة: 0 د, 58 ث
      
مرح طفلة فلسطينية من قطاع غزة، رفض عقلها البريء أن يصدق أنها أصيبت في قصف إسرائيلي، فسألت الطبيب الذي يسعفها: "عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟". ظهرت مرح وهي تبكي من الألم والصدمة بينما يسعفها الطبيب، بحسب فيديو نشره موقع العربي الجديد الأحد. وفاجأت الطبيب بسؤال: "عمو.. هذا حلم ولّا بجد (حقيقة)؟.. هل حقاً أنا تعرضت لهذه الضربة (القصف)؟ يجيبها الطبيب برفق: لا تخافي، أنتِ بخير، قولي الحمد لله". فكررت سؤالها للتأكد: "أعرف أنني بخير، لكن هذا حلم ولّا بجد؟".

ويُسمع في المقطع مَن تبدو أنها ممرضة تساعد الطبيب وتسأل الطفلة عن اسمها وعمرها، فتجيب: "اسمي مرح، عمري 33". فتتابع الممرضة: "33 عمرك؟ في أي صف أنت؟". تجيب مرح أنها "في صف الـ5 سنين ونصف"، ما يعكس عدم قدرتها على التركيز بسبب صدمة التعرض للقصف وألم الإصابة.

...

ومرح ليست إلا واحدة من آلاف الأطفال في غزة الذين وجدوا أنفسهم ضحايا لقصف إسرائيلي مدمر بدأ في 7 أكتوبر الماضي، تخللته هدنة إنسانية لـ7 أيام.


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