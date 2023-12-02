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نجل غازي الشواشي يعلن حصوله على جواز سفره الجديد ويعلّق: عمري ما تصورت روحي بش نفرح بتجديد باسبور‎

Publié le Samedi 02 Decembre 2023 - 16:14 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن السبت 2 ديسمبر، نجل غازي الشواشي، الياس الشواشي عن حصوله على جواز سفره بعد اكثر من 6 أسابيع من تقديمه مطلب لتجديده.
وقال الياس الشواشي "الباسبور الجديد و خذيناه اما للأمانة عمري ما تصورت روحي بش نفرح بتجديد باسبور هذا حق مش مزيٌة".

يذكر ان الياس الشواشي كان تقدم بمطلب في قنصلية تونس بفرنسا لتجديد جواز سفره منذ يوم 21 أكتوبر وأفاد لاحقا بأن السلطات تجاهلت مطلبه قبل ان يقوم رفقة عدد من اصدقائه باطلاق حملة للمطالبة بتمكينه من جواز سفره.
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