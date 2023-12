Vers un avenir meilleur : La Présidence Indienne du G20 et l'aube d'un nouveau multilatéralisme

Communiqu de Presse -

Premier Ministre Indien Narendra Modi







Aujourdhui, cela fait 365 jours que lInde a pris la prsidence du G20. Cest le moment de rflchir, de rengager et de rajeunir lesprit de Vasudhaiva Kutumbakam, Une Terre, une famille, un avenir .



Comme nous avons assum cette responsabilit l'anne dernire, le paysage mondial tait aux prises avec des dfis multiples facettes : la reprise aprs la pandmie de Covid-19, les menaces climatiques imminentes, linstabilit financire et le surendettement des pays en dveloppement, le tout dans un contexte de dclin du multilatralisme. Au milieu des conflits et de la concurrence, la coopration au dveloppement a souffert, entravant les progrs.

En assumant la prsidence du G20, l'Inde s'est efforce d'offrir au monde une alternative ltat actuel, en passant d'un progrs centr sur le produit intrieur brut un progrs centr sur l'tre humain. LInde a voulu rappeler au monde ce qui nous unit et non ce qui nous divise. Enfin, le dialogue mondial devait voluer, car les intrts de quelques-uns doivent cder le pas aux aspirations de la majorit. Cela ncessitait une rforme fondamentale du pluralisme tel que nous le connaissions.

Inclusif, ambitieux, orient vers l'action et dcisif - ces quatre mots ont dfini notre approche en tant que prsident du G20, et la dclaration des dirigeants de New Delhi (NDLD), adopte l'unanimit par tous les membres du G20, tmoigne de notre engagement respecter ces principes.

Linclusivit a t au cur de notre prsidence. L'inclusion de l'Union africaine (UA) en tant que membre permanent du G20 a intgr 55 pays africains dans le forum, l'largissant pour englober 80 % de la population mondiale. Cette position proactive a favoris un dialogue plus approfondi sur les dfis et opportunits mondiaux.

Le sommet "Voice of the Global South", le premier du genre, organis par l'Inde en deux ditions, a annonc une nouvelle aube du multilatralisme. L'Inde a intgr les proccupations des pays du Sud dans le discours international et a inaugur une re o les pays en dveloppement prennent la place qui leur revient dans l'laboration du rcit mondial.

Linclusivit a galement imprgn lapproche nationale de lInde lgard du G20, en faisant une prsidence populaire qui sied la plus grande dmocratie du monde. Grce aux vnements Jan Bhagidari (participation populaire), le G20 a touch 1,4 milliard de citoyens, impliquant tous les États et territoires de l'Union (UT) comme partenaires. Et sur les lments de fond, l'Inde a veill ce que l'attention internationale soit dirige vers des objectifs de dveloppement plus larges, conformment au mandat du G20.

À mi-parcours crucial de lAgenda 2030, 'Inde a mis en uvre le Plan d'action du G20 2023 pour acclrer les progrs vers les Objectifs de Dveloppement Durable (ODD), en adoptant une approche transversale et oriente vers l'action sur des questions interconnectes, notamment la sant, l'ducation, l'galit des sexes et la durabilit environnementale.



Un domaine cl lorigine de ces progrs est une infrastructure publique numrique (DPI) robuste. Ici, lInde a t dcisive dans ses recommandations, ayant t tmoin de limpact rvolutionnaire des innovations numriques telles que Aadhaar, UPI et Digilocker Grce au G20, nous avons achev avec succs le rfrentiel dinfrastructures publiques numriques, une avance significative dans la collaboration technologique mondiale. Ce rfrentiel, comprenant plus de 50 DPI de 16 pays, aidera les pays du Sud construire, adopter et faire voluer les DPI pour librer le pouvoir d'une croissance inclusive.

Dans lintrt de notre seule terre, nous avons prsent des objectifs ambitieux et complets en faveur dun changement urgent, durable et quitable. La Charte de dveloppement vert de la Dclaration aborde les dfis lis au choix entre lutter contre la faim et protger la plante, en dcrivant une feuille de route globale o l'emploi et les cosystmes sont intgrs, la consommation est soucieuse du climat et la production est respectueuse de la plante.

Paralllement, la dclaration du G20 appelle un triplement ambitieux de la capacit mondiale en matire dnergies renouvelables dici 2030. Couples la cration de lAlliance mondiale des biocarburants et une action coordonne en faveur de lhydrogne vert, les ambitions du G20 de construire un monde plus propre et plus vert sont indniables. Cela a toujours t lesprit de lInde, et grce aux modes de vie pour le dveloppement durable (LiFE), le monde peut bnficier de nos anciennes traditions durables.

En outre, la Dclaration affirme notre engagement en faveur de la justice et de lgalit climatiques et appelle un soutien financier et technologique important de la part du Nord. Pour la premire fois, on a reconnu lampleur ncessaire du financement du dveloppement, passant de milliards des milliards de dollars. Le G20 a reconnu que les pays en dveloppement ont besoin de 5 900 milliards de dollars pour remplir leurs contributions dtermines au niveau national (CDN) dici 2030.

Compte tenu des normes ressources ncessaires, le G20 a soulign limportance de banques de dveloppement multilatrales de meilleure qualit, plus grandes et plus efficaces. Paralllement, l'Inde joue un rle de premier plan dans les rformes des Nations unies, en particulier dans la restructuration des principaux organes tels que le Conseil de scurit des Nations unies, qui garantira un ordre mondial plus quitable.



L'galit des sexes a occup une place centrale dans la dclaration, ce qui a abouti la formation d'un groupe de travail spcialis sur l'autonomisation des femmes l'anne prochaine. Le projet de loi indien sur la rservation des siges pour les femmes (Women's Reservation Bill 2023), qui rserve aux femmes un tiers des siges du Parlement indien et des assembles lgislatives des États, illustre notre engagement en faveur d'un dveloppement men par les femmes.



La Dclaration de New Delhi incarne un esprit renouvel de coopration autour de ces priorits cls, en mettant laccent sur la cohrence des politiques, un commerce digne de confiance et une action climatique ambitieuse. Nous sommes fiers que durant notre prsidence, le G20 ait obtenu 87 rsultats et adopt 118 documents, soit une augmentation significative par rapport au pass.

Durant sa prsidence du G20, lInde a dirig les dbats sur les questions gopolitiques et leur impact sur la croissance conomique et le dveloppement. Le terrorisme et les meurtres injustifis de civils sont inacceptables et nous devons y rpondre par une politique de tolrance zro. Nous devons incarner lhumanit plutt que lhostilit et raffirmer que nous ne sommes pas dans une poque de guerre.



Je suis heureux que durant notre prsidence, lInde ait accompli un exploit extraordinaire : elle a revitalis le multilatralisme, renforc la voix du Sud, soutenu le dveloppement et lutt pour lautonomisation des femmes partout dans le monde.

Alors que nous confions la prsidence du G20 au Brsil, nous le faisons avec la conviction que nos mesures collectives en faveur des personnes, de la plante, de la paix et de la prosprit trouveront un cho dans les annes venir.