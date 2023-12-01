محاكمة كهل كفر الامنيين ووصفهم بالطواغيت

جلبت اليوم الجمعة 1 ديسمبر 2023 الوحدات الأمنية تحت حراسة أمنية مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس متهم في العقد الرابع من العمر متهم بتكفير الامنيين ووصفهم بالطواغيت وتواصله مع عناصر ارهابية عبر كلمات مشفرة.



ووجهت للمتهم تهمتي المشاركة في تكوين وفاق ارهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والتكفير...





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باستنطاق المتهم انكر ما نسب إليه وبين انه لم يستقطب اي شخص لتكوين وفاق ارهابي وانه لم يكفر الامنيين مبينا انه التقى عدة سلفيين لاداء صلاة الجماعة لا غير ، فواجهته القاضية باعترافاته المسجلة عليه بحثا ،مبينا انه صرح بها تحت الضغط.



وقد قررت الدائرة حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم.

