نبيل عمار: ملتزمون باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ونرفض الاستفزاز والتعامل الفوقي

أكد وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار، التزام تونس باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.



وفي حوار له مع وكالة الأنباء الإسبانية نشرته الوزارة يوم الخميس 30 نوفمبر 2023، انتقد وزير الخارجية بشدة ما اعتبره النزعة الفوقية في التعامل للاتحاد الأوروبي ولأعضاء من البرلمان الأوروبي مع تونس، مستنكرا محاولة ممارسة دور الرقابة والتقييم لتونس، ومشددا على أن تونس دولة ذات سيادة.





...



وأشار إلى رفض تونس لزيارة وفد عن البرلمان الأوروبي، موضحا أنه يعرف هؤلاء النواب منذ أن كان سفيرا لتونس في بروكسيل، وبين أن لهم مشكلا خاصا مع بلدنا وأن لديهم علاقات خاصة مع احزاب المعارضة.



وتحدث الوزير عن ضرورة تدعيم وتمتين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والقطع مع نظرة الاستعلاء التي يتم التعامل بها مع تونس، وأضاف أن تونس ترفض هذه الطريقة في التعامل.



وبين أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم نموذجا لكن هم يُمثلون أقلية، مشيرا إلى أن موقف تونس جعل الاتحاد الأوروبي يعي ضرورة اعتماد الندية في التعامل والإبتعاد عن الاستفزاز.

وأشار إلى رفض تونس لزيارة وفد عن البرلمان الأوروبي، موضحا أنه يعرف هؤلاء النواب منذ أن كان سفيرا لتونس في بروكسيل، وبين أن لهم مشكلا خاصا مع بلدنا وأن لديهم علاقات خاصة مع احزاب المعارضة.وتحدث الوزير عن ضرورة تدعيم وتمتين العلاقة مع الاتحاد الأوروبي والقطع مع نظرة الاستعلاء التي يتم التعامل بها مع تونس، وأضاف أن تونس ترفض هذه الطريقة في التعامل.وبين أن الأوروبيين يعتبرون أنفسهم نموذجا لكن هم يُمثلون أقلية، مشيرا إلى أن موقف تونس جعل الاتحاد الأوروبي يعي ضرورة اعتماد الندية في التعامل والإبتعاد عن الاستفزاز.