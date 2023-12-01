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سمير الوافي ععلّقا على اطلالة نوال غشام على قناة الحوار ... " لماذا هذا الشعشوعي انّي مشمئز"

Publié le Vendredi 01 Decembre 2023 - 06:38 قراءة: 0 د, 18 ث
      
هاجم الإعلامي سمير الوافي في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ظهور الفنانة نوال غشام في قناة الحوار التونسي قائلا انه مشمئز من طريقة لبسها.
وكتب في صفحته على الفايسبوك التدوينة التالية "مع كل الاحترام لنوال غشام...لماذا هذا النشاز في الألوان...وفوضى الألوان...وهذا الشعشوعي في الماكياج والشعر واللباس !؟؟؟...ربما ذوقي تعيس...لكنني مشمئز".


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