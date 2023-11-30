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الدائرة الاستعجالية تنظر في هذه القضية المرفوعة ضد حركة النهضة

Publié le Jeudi 30 Novembre 2023 - 20:50 قراءة: 0 د, 20 ث
      
اجلت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في طلب خروج حركة النهضة من مقرها من موبليزير إن لم تدفع متخلدات الكراء لجلسة 28 ديسمبر .

وكان منطلق القضية شكاية رفعتها صاحبة البناية التي تشغلها حركة النهضة كمقرّ مركزي لها بمونبليزير، لدى الدائرة الاستعجالية 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس، لطلب الخروج إن لم يدفع ، وذلك لخلاص معيّنات كراء متخلّدة حركة النهضة منذ أشهر وفق ما ورد في ملف القضية.


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