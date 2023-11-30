الدائرة الاستعجالية تنظر في هذه القضية المرفوعة ضد حركة النهضة

اجلت اليوم الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في طلب خروج حركة النهضة من مقرها من موبليزير إن لم تدفع متخلدات الكراء لجلسة 28 ديسمبر .



وكان منطلق القضية شكاية رفعتها صاحبة البناية التي تشغلها حركة النهضة كمقرّ مركزي لها بمونبليزير، لدى الدائرة الاستعجالية 18 بالمحكمة الابتدائية بتونس، لطلب الخروج إن لم يدفع ، وذلك لخلاص معيّنات كراء متخلّدة حركة النهضة منذ أشهر وفق ما ورد في ملف القضية.

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