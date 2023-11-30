بسام حمدي: عادل الدريدي من بين المخبرين للجهاز السري لحركة النهضة حسب الأبحاث

كشف الصحفي بسام حمدي في مداخلة عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن عادل الدريدي صاحب شركة يسر للتنمية متورط في الجهاز السري لحركة النهضة.

واضاف " المعطيات القضائية تشير الى التحقيق مع الدريدي في قطب مكافحة الارهاب بسبب شبهة تمويل الإرهاب".







وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة، أصدرت في جوان 2023 أحكامها في ملف شركة "يسر للتنمية" لصاحبها عادل الدريدي، الذي كان منشورا أمام القضاء منذ 10 سنوات تقريبا.وقد قضت المحكمة بالحكم بعدم سماع الدعوى في حق صاحب الشركة المذكورة عادل الدريدي وكاتبه وموظف ثالث يعمل لديه، وذلك بعد عدم توفر أدلة وقرائن الادانة.وأكد الدريدي خلال جلسة محاكمتة، انه "تعرض لمؤامرة من قبل "لوبي بنكي" أزعجه نجاحه ونجاح شركته خاصة بعد أن سحب حرفاء البنوك أموالهم وأودعوها في شركته للحصول على الفائض المالي".واكد الدريدي "أن شركته تخضع لترخيص وله ما يثبت ذلك وانه لم يخالف القانون وانه لم يتشكي بالشركة أي حريف، مؤكدا على تعرضه لمؤامرة".