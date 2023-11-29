Ooredoo تُحدث ثورة في الاتصالات مع إطلاق تقنية IPV6 للهاتف القار والجوال وخدمةVoLTE لأول مرة في تونس

بلاغ صحفي - التزاما منها بتعهداتها تجاه التونسيين والتونسيات، بان تكون دائما وفية لمكانتها كالشركة الرائدة في مجال الاتصالات في تونس وان تكون مواكبة لأخر التطورات التكنولوجية في العالم، أعلنتOoredoo تونس، خلال مؤتمر صحفي تم عقده في مقر الشركة في ضفاف البحيرة وبحضور وزير تكنولوجيات الاتصال، نزار بن ناجي، عن الاطلاق الرسمي لتقنيتين ثوريتين وهما: نقل الصوت عبر LTE (VoLTE) واستغلالIPv6 عبر شبكاتها المتنقلة والقارة لأول مرة في تونس، مما يشير ويمهد إلى قفزة نوعية في مجال الاتصالات الرقمية في تونس.



يمثل طرح خدمة VoLTE لحظة فاصلة، حيث سيتمكن مشتركي Ooredoo من الاستفادة من جودة صوت لا مثيل لها بالنسبة للمكالمات المحلية والدولية. وبالتالي، مع إطلاق خدمة VoLTE، سيستفيد حرفاء Ooredoo، المجهزون بهواتف من الجيل الرابع 4G من خاصية نقل الصوت عبر 4G.





كما تضمن هذه الخدمة عمرًا أطول للبطارية، حيث تستهلك تقنية VoLTE طاقة أقل من المكالمات الصوتية التقليدية، مما يعمل على تحسين عمر بطارية الهواتف الذكية.علاوة على ذلك، توفر خدمة VoLTE لمشتركي Ooredoo تجربة فريدة من نوعها، حيث تتيح للمستخدمين تصفح الإنترنت أو إرسال الرسائل أثناء مكالمة صوتية، وهي ميزة تعيد تعريف إمكانيات الاتصالات المتنقلة.بمثابة تكنولوجيا المستقبل بامتياز ومع انتقال المشغلين نحو شبكات ) IPبروتوكول الإنترنت)، تعد VoLTE خطوة حاسمة نحو هذا التحول، مما يمهد الطريق للمزيد من الخدمات الثورية وميزات الاتصالات المتقدمة.وفي الوقت نفسه، ومن خلال الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPv6 للهاتف القار والجوال، والذي يعد الأول من نوعه في تونس. توفر Ooredoo من خلال هذه التقنية لمشتركيها خدمات حصرية وفريدة من نوعها مع تغطية أفضل لشبكة الإنترنت بأعلى سرعة ممكنة وأكبر ضمان وسلامة عند الاستخدام.يتمتع IPv6 أيضا بمساحة عناوين هائلة، مما يعني أن هناك عناوين كافية لربط جميع الأجهزة تقريبا مباشرة بالإنترنت. وهذا يحل مشكلة قلة العناوين التي تواجهها النسخة القديمة IPv4.تكمن أهمية الأمان اليوم في الخريطة السيبرانية، ولهذا السبب يتمتع IPv6 بأمان مدمج يُعرف باسم IPsec، والذي يساعد في حماية المعلومات أثناء إرسالها عبر الإنترنت.كما أن IPv6 جاهز أيضًا للتكنولوجيا الجديدة مثل أجهزة الإنترنت (IoT)، حيث يضمن اتصالاً موثوقًا للأجهزة الجديدة التي تدخل السوق."يُحدث هذان الابتكاران ثورة في التكنولوجيا الرقمية في تونس اليوم، وبالتالي يعيدان تحديد معايير المكالمات الهاتفية والانترنت في تونس. إن البحث عن أحدث التطورات التكنولوجية في العالم هو أمر غريزي بالنسبة لنا من أجل تقديم أفضل الخدمات لجميع مشتركينا في أسرع وقت ممكن.» وفق تصريح منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo تونس.ولتشجيع مشتركيها على الاستفادة الكاملة من هذه التطورات، توصيOoredoo تونس بتحديث البرامج بشكل منتظم من أجل تحقيق أقصى استفادة من هذه الميزات الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل Ooredoo بشكل وثيق مع الشركات المصنعة لتبسيط هذه التحديثات وضمان تجربة مثالية.من جهته أثنى نزار بن ناجي وزير تكنولوجيات الاتصال على جهود شركةOoredoo في تحقيق هذا الانجاز المهم للشركة ولتونس خاصة وذلك من خلال العمل الجبار والدؤوب من أجل تطوير تكنولوجيات الاتصال والمساهمة الفعالة في مواكبة التقدم بالمجال الرقمي في تونس، ممّا يستدعي كل التشجيع والدعم للمجهودات المبذولة من قبل شركائنا في تيسير توفير الخدمات المتاحة للتونسيين عبر مختلف شبكات الاتصالات وخاصة إثر التطور الهام والسريع لهذه الشبكات وبهذا الالتزام يمكن أن نساهم جميعا في تعزيز تموقع تونس ضمن الدول الرائدة في هذا المجال."ويهدف هذا التطور التكنولوجي إلى تعزيز التزامOoredoo بتحسين عالم مشتركيها والحياة الرقمية للتونسيين عموما، وبالتالي تونس في طليعة التحول الرقمي.