Ooredoo révolutionne les communications en Tunisie avec le déploiement de la VoLTE et de l’IPV6 pour les services fixes et mobiles pour la première fois en Tunisie

Communiqu de Presse - Ooredoo Tunisie, Leader du march des tlcommunications, fidle ses valeurs notamment dtre toujours la pointe de l'innovation en matire de tlcommunications a annonc lors d'une confrence de presse en prsence du ministre des Technologies de la Communication et de l'Économie numrique, M. Nizar Ben Nji, le lancement officiel de deux technologies rvolutionnaires: La Voix sur LTE (VoLTE) et le dploiement d'IPv6 travers ses rseaux mobiles et fixe pour la premire fois en Tunisie, signalant un saut remarquable dans la communication numrique pour la Tunisie.



L'introduction de la VoLTE reprsente un moment dcisif, permettant aux abonns dOoredoo de bnficier d'une qualit audio ingale pour les appels nationaux et internationaux. Ainsi, avec le lancement de VoLTE, les clients abonns Ooredoo Tunisie, dots de tlphones 4G ayant la fonctionnalit voix sur la 4G active et ayant effectu la dernire mise jour Software, bnficient automatiquement de ce nouveau service.





Par ailleurs, ce service assure une meilleure autonomie de la batterie, puisque la VoLTE consomme moins d'nergie que les appels vocaux traditionnels, ce qui amliore la dure de vie de la batterie des smartphones.Pour couronner le tout, VoLTE propose aux abonnes Ooredoo une exprience indite, en permettant aux utilisateurs de naviguer sur Internet ou d'envoyer des messages pendant un appel vocal, une fonctionnalit qui redfinit les possibilits de communication mobileet qui n'tait pas possible avec les anciens rseaux.Se positionnant aujourdhui comme tant la technologie d'avenir par excellence, alors que les oprateurs voluent vers des rseaux tout IP (protocole Internet), la VoLTE constitue une tape cruciale vers cette transition, ouvrant la voie des services et fonctionnalits de communication plus avancs.Simultanment, et travers le tout nouveau dploiement de l'IPv6, qui est une premire en Tunisie, Ooredoo met la disposition de ses clients des services exclusifs et indits avec le meilleur accs Internet et les services les plus avancs et innovants.IPv6 dispose d'un norme espace d'adressage, ce qui signifie qu'il y a assez d'adresses pour connecter presque tous les appareils directement Internet. Cela rsout le problme d'avoir trop peu d'adresses, ce qui est le cas avec l'ancienne version, IPv4.La carte de la scurit est aujourdhui primordiale. Cest pour cela que lIPv6 dispose dune scurit intgre appele IPsec, qui aide protger les informations pendant qu'elles sont envoyes sur Internet.Aussi prt pour les nouvelles technologies comme les objets connects (IoT), il assure une connexion fiable pour les nouveaux gadgets qui arrivent sur le march.Ces deux innovations rvolutionnent aujourdhui le numrique en Tunisie, redfinissant ainsi les normes de communication pour nos clients. Être laffut des dernires avances technologiques dans le monde est un instinct chez Ooredoo afin den faire profiter tous nos abonnes aussitt que possible. a dclar M. Mansoor Rachid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie.Encourageant ses abonns profiter pleinement de ces avances, Ooredoo Tunisie prconise des mises jour logicielles rgulires afin de maximiser le potentiel de ces nouvelles fonctionnalits. De plus, Ooredoo collabore troitement avec les fabricants pour rationaliser ces mises jour et garantir une exprience optimale.De son ct, M. Nizar Ben Nji, ministre des Technologies de la Communication, a lou les efforts de la socit Ooredoo pour accomplir cette importante russite pour l'entreprise et pour la Tunisie. Cela a t rendu possible grce un travail colossal et continu visant dvelopper les technologies de communication et contribuer activement accompagner les progrs dans le domaine numrique en Tunisie. Cela mrite tout l'encouragement et le soutien pour les efforts dploys par nos partenaires afin de faciliter la fourniture damliorer la qualit de services fournis pour les Tunisiens travers diffrents rseaux de communication, notamment suite l'volution importante et rapide de ces rseaux. Avec cet engagement, nous pouvons tous contribuer renforcer la position de la Tunisie parmi les pays leaders dans ce domaine.Cette volution technologique vise renforcer l'engagement dOoredoo amliorer le monde de ses clients et amliorer la vie numrique des Tunisiens et Tunisiennes, plaant ainsi la Tunisie l'avant-garde de la transformation numrique.