حاتم المليكي: ''الإيقافات والعملية القضائية إذا لم تتوج بالمحاكمة تصبح أمرا مريبا''

قال الناشط السياسي والنائب السابق حاتم المليكي، اليوم الأربعاء، خلال حواره في ماتينال اذاعة شمس إن "الإيقافات والعملية القضائية إذا لم تتوج بالمحاكمات العادلة تصبح أمرا مريبا".



وأقر المليكي ان "تتويج العملية القضائية بالمحاكمات العادلة هو سلوك دولة"، متابعا أن "الإيقافات دون محاكمات لا معنى لها".

وأكد المليكي أن "ضمان ظروف المحاكمة العادلة لكل الموقوفين مبدأ لا حياد عنه".



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ولفت المليكي إلى أنه و"منذ عامين لم ير سوى الإيقافات المتواترة دون محاكمات".





''المقاربة التي استعملتها تونس في المفاوضات مع الجانب الإيطالي خاطئة''



و قال حاتم المليكي، إن "المقاربة التي استعملتها تونس في المفاوضات مع الجانب الإيطالي بخصوص الهجرة غير النظامية خاطئة".



وأفاد أن "الخطأ الأصلي في طريقة التفاوض دخول تونس بمفردها في نقاشات مع اليمين المتطرف الإيطالي" .



وأوضح المليكي انه كان يفترض على تونس التوجه نحو الدول المعنية وتشكيل لجنة موحدة والدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى لا تكون في موقع ضعف، وفق تعبيره.



ولفت المليكي إلى أنه و"منذ عامين لم ير سوى الإيقافات المتواترة دون محاكمات".و قال حاتم المليكي، إن "المقاربة التي استعملتها تونس في المفاوضات مع الجانب الإيطالي بخصوص الهجرة غير النظامية خاطئة".وأفاد أن "الخطأ الأصلي في طريقة التفاوض دخول تونس بمفردها في نقاشات مع اليمين المتطرف الإيطالي" .وأوضح المليكي انه كان يفترض على تونس التوجه نحو الدول المعنية وتشكيل لجنة موحدة والدخول في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي حتى لا تكون في موقع ضعف، وفق تعبيره.