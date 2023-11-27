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العقبة : محاصرة مجرم خطير محل 44 منشور تفتيش

Publié le Lundi 27 Novembre 2023 - 18:03 قراءة: 0 د, 33 ث
      
تمكن امس اعوان أحدى الدوريات التابعة لمراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بتونس من القبض على منحرف محل 44 منشور تفتيش تخصص السطو والسرقات .

و تفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر تعرض محل معد لكراء معدات و آلات تستعمل في البناء للسرقة والإستيلاء على بعض محتوياته ، بانطلاق الابحاث و إثر نصب كمين محكم تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على مقترف العملية الذي تبين و أنه صادر في شأنه عدد 44 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من اجل السرقة والسطو كما تم استرجاع المسروق.

...

بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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