العقبة : محاصرة مجرم خطير محل 44 منشور تفتيش

تمكن امس اعوان أحدى الدوريات التابعة لمراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بتونس من القبض على منحرف محل 44 منشور تفتيش تخصص السطو والسرقات .



و تفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على أثر تعرض محل معد لكراء معدات و آلات تستعمل في البناء للسرقة والإستيلاء على بعض محتوياته ، بانطلاق الابحاث و إثر نصب كمين محكم تمكنت دورية تابعة لإحدى مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بتونس من إلقاء القبض على مقترف العملية الذي تبين و أنه صادر في شأنه عدد 44 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من اجل السرقة والسطو كما تم استرجاع المسروق.





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بمراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.