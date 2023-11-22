كميّات الأمطار المسجّلة بعدد من مناطق البلاد

متابعة - شهدت الساعات 24 المنقضية (من السابعة من صباح أمس الثلاثاء إلى السابعة من صباح الاربعاء) نزول كميّات متفاوتة من الأمطار في عدد من مناطق البلاد، كان أهمّها طبرقة (32 مم) من ولاية جندوبة وبنرزت (13 مم) ونفزة (12 مم) ولاية باجة.



في ما يلي هذه الكميّات بحساب المليمتر:





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//ولاية جندوبة// طبرقة 32/ عين دراهم 4/ بني مطير 2



//ولاية بنزرت// بنزرت 13/سجنان 10/ العالية 9/ جومين 8/ راس الجبل 7/ تينجة 6/ غار الملح5/ اوتيك 4



//ولاية باجة// نفزة 12/ باجة المحطة 1



//ولاية اريانة// سيدي ثابت 5/ شرفش 4/ قاعة الاندلس 3/ اريانة2/ رواد2



//ولاية تونس// قرطاج 1







