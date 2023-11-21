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صورة اليوم: متحجبة تفوز بأكثر من 140 ألف دينار في مسابقة البروموسبور

Publié le Mardi 21 Novembre 2023 - 22:44 قراءة: 0 د, 19 ث
      
نشرت الثلاثاء 21 نوفمبر، الصفحة الرسمية لشركة النهضوض بالرياضة صورة الفائزة بمسابقة البروموسبور عدد 535 بمبلغ يفوق 140 ألف دينار.

وخلفت صورة الفائزة الني كانت متحجبة جدلا ساخرا في صفحة شركة النهوض بالرياضة وعلق بعض النشطاء بالقول " ونعم الزوجة الصالحة" فيما علق البعض " حجابي رمز عفتي وكي تواتي نعمل ضربات قمار".

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