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خلال حملاتها اليومية: شرطة النجدة ببن عروس تطيح بعدة عناصر اجرامية خطيرة جداً

Publié le Mardi 21 Novembre 2023 - 09:45 قراءة: 0 د, 21 ث
      
تمكن اعوان الفرقة السابعة التابعة لإدارة شرطة النجدة وإثر حملات أمنية يومية بمحطات النقل على كامل الخط الجنوبي تونس مقرين الرياض،الزهراء،رادس، حمام الأنف و قطار الخطوط البعيدة من إيقاف عدة عناصر اجرامية خطيرة جداً محل تفتيش من أجل محاولة القتل ،تحويل الوجهة،الاعتداء بالعنف الشديد، السرقة، الأضرار بملك الغير، القذف العلني، السطو على مؤسسة بنكية والسلب تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض .

وقد تم الاحتفاظ بهم لاحالتهم على مصادر التفتيش.


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