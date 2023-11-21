وزيرة المالية المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد وسفير الإتحاد الأوروبي يتدارسان برامج التعاون للفترة القادمة.

اجتمعت وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية يوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 بسفير الإتحاد الأوروبي بتونس Marcus Cornaro .

وكانت المقابلة التي جاءت بطلب من الجانب الأوروبي، مناسبة تم خلالها التطرق إلى سير التعاون المالي للسنة الجارية و ما يتطلبه من عمل لاستكماله في أفضل الأجال، سواء على مستوى دعم الميزانية او تمويل المشاريع التنموية، هذا إلى جانب برامج التعاون المالي للسنة القادمة التي يتم العمل علي اعدادها في إطار الأولويات الوطنية.



وأكدت سهام البوغديري نمصية على أهمية التعاون والشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين وحرص الحكومة التونسية على تعزيزها في إطار المصلحة المشتركة والندية في التعامل والإحترام المتبادل ، مبرزة ان تونس تتقدم في تنفيذ عديد الإصلاحات النابعة من التوجهات والاولويات الوطنية ، وهي إصلاحات هدفها استعادة الإستقرار الإقتصادي والمالي و دفع الإستثمار وتعزيز التماسك الإجتماعي من خلال تمتين دور الدولة في هذا الإتجاه، وهو ما تعكسه مضامين قانون المالية للسنة القادمة.



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من جانبه أعرب Marcus Cornaro عن حرص الإتحاد الأوروبي على مزيد تعزيز شراكته مع تونس واستعداده لمواصلة تمتين التعاون المشترك بما يساعد على دفع النشاط الإقتصادي ، مؤكدا إلتزام الإتحاد بتعهداته و بمواصلة العمل لإعداد برامج التعاون والدعم للفترة القادمة في مختلف المجالات ذات الأولوية الوطنية.