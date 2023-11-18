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يعتدى عليه بمطرقة ويحيله على الانعاش !!

Publié le Samedi 18 Novembre 2023 - 10:16 قراءة: 0 د, 11 ث
      
تمكن اعوان الحرس الوطني بقفصة اول أمس من القبض على كهل اعتدى على شاب بمطرقة على مستوى الرأس خلال عقدهما لجلسة خمرية بالجهة.

واعترف المتهم بما نسب إليه قام الاحتفاظ به من أجل تهمة محاولة القتل العمد.


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