ايمان الشريف: رفضت بطولة فيلم بمقابل 2 مليون يورو

أثارت الفنانة ايمان الشريف جدلا واسعا بعد أن قالت انها رفضت بطولة فلم في اسر.ائ.يل بمقابل 2 مليون يورو.

واكدت في برنامج " جو ديتو" على قناة الحوار التونسي أن رفضها جزء من التضامن مع الفلسطينيين.

واكدت أن العرض حصل عندما كانت تبلغ من العمر 22 سنة لأنها امنت بالقضية الفلسطينية.





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