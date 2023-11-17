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ايمان الشريف: رفضت بطولة فيلم بمقابل 2 مليون يورو

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 22:30 قراءة: 0 د, 19 ث
      
أثارت الفنانة ايمان الشريف جدلا واسعا بعد أن قالت انها رفضت بطولة فلم في اسر.ائ.يل بمقابل 2 مليون يورو.
واكدت في برنامج " جو ديتو" على قناة الحوار التونسي أن رفضها جزء من التضامن مع الفلسطينيين.
واكدت أن العرض حصل عندما كانت تبلغ من العمر 22 سنة لأنها امنت بالقضية الفلسطينية.

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