على خلفية فرار 5 ارهابيين من السجن : بطاقات ايداع بالسجن في حق 7 اعوان سجون واطلاق سراح عون

قرر مساء اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 7 اعوان واطارات بالسجن المدني بالمرناقية ،والابقاء على عون سجون بحالة سراح وذلك في القضية المتعلقة بفرار 5 ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية.
وللاشارة فأن قاضي التحقيق اصدر أول أمس 11 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعوان واطارات بسجن المرناقية من بينهم مدير السجن الذي اعفته وزيرة العدل ليلى جفال.
وللاشارة فأن قاضي التحقيق اصدر أول أمس 11 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعوان واطارات بسجن المرناقية من بينهم مدير السجن الذي اعفته وزيرة العدل ليلى جفال.
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