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على خلفية فرار 5 ارهابيين من السجن : بطاقات ايداع بالسجن في حق 7 اعوان سجون واطلاق سراح عون

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 21:52 قراءة: 0 د, 31 ث
      
قرر مساء اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالعاصمة اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق 7 اعوان واطارات بالسجن المدني بالمرناقية ،والابقاء على عون سجون بحالة سراح وذلك في القضية المتعلقة بفرار 5 ارهابيين من السجن المدني بالمرناقية.
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وللاشارة فأن قاضي التحقيق اصدر أول أمس 11 بطاقة ايداع بالسجن في حق اعوان واطارات بسجن المرناقية من بينهم مدير السجن الذي اعفته وزيرة العدل ليلى جفال.


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