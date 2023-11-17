القطب المالي يتخذ قرارا في حق رجل الأعمال الحبيب حواص

قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة اليوم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال الحبيب حواص من اجل تهم تعلقت بتبييض الاموال ومخالفة التشريع الصرفي.



يذكر ان رجل الأعمال المذكور تمت خلال فترة حكومة يوسف الشاهد وتحديدا خلال سنة 2017 تجميد امواله وحساباته البنكية.



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