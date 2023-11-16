لطفي المرايحي: على تونس الاهتمام بمسألتين هامتين المياه والطاقة

أكد لطفي المرايحي الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري، خلال استضافته اليوم الخميس 16 نوفمبر في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، تأجيل جلسة الاستماع إليه بتهمة ترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، إلى 15 جانفي القادم.



وقال المرايحي أن " تونس يمكن ان تزول من التاريخ اذا لم نفكر في مسألتين هما المياه والطاقة" متابعا " لا اعتقد ان هنالك اهتماما بهذه المسائل في تونس".

وتابع " يمكن للدولة التونسية تجاوز ازماتها الاقتصادية اذا توفرت الإرادة والخيال الاقتصادي".



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لطفي المرايحي: قيس سعيد لن يمر إلى الدور الثاني إذا ترشح للانتخابات الرئاسية



واعتبر لطفي المرايحي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يمر إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية أمام منافس حقيقي.

وقال المرايحي إن "الذين كانوا موجودين في المشهد السياسي، قادرين على إزاحة قيس سعيد إلا شخص واحد فرّق التونسيين"، متحفظا عن ذكر اسمه.

واعتبر لطفي المرايحي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يمر إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية أمام منافس حقيقي.وقال المرايحي إن "الذين كانوا موجودين في المشهد السياسي، قادرين على إزاحة قيس سعيد إلا شخص واحد فرّق التونسيين"، متحفظا عن ذكر اسمه.