رياض جراد: محمد عبو أصبح مثيرا للشفقة وهو حالة نفسية لا يمكن التعاطي مع تصريحاته بجدية‎

انتقد الاربعاء 15 نوفمبر، الكرونيكور رياض جراد الوزير السابق محمد عبو بسبب تصريحاته الأخيرة حول رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وقال جراد ان محمد عبو اصبح مثيرا للشفقة مثله مثل الذين يتم تسميتهم بالمعارضيين التاريخيين، وأضاف قائلا " هاذم ناس ما فهموش اننا في عهد ليس بعهدهم، ما فهموش انو جربناهم فأفسدوا وخربوا.

وتابع في نفس السياق " 25 جويلية كانت بمثابة الصافرة التي أعلنت نهاية جيل ومعارضين تاريخيين حكموا ففشلوا وأصبحوا حالات نفسية وليست حالات سياسية يمكن التعاطي معها بجدية على غرار محمد عبو.





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وكان الوزير السابق محمد عبو قال في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي استقبل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في 2012 ولم يزايد على احد مثلما يفعل الرئيس الحالي قيس سعيد.

وأضاف " سعيد جلب لنا العداوة المجانية دون تقديم اضافة للقضية الفلسطينية متابعا " شخصيا مستعد للتضحية وليس المزايدة لتحرير فلسطين.

من جانب اخر انتقد عبو ميزانية 2023 قائلا " سعيد ينتقد المديونية لكنه وضع 16 مليار دينار تداين في تجديد لنفس السياسات التي هاجمها.

وتسائل " شكون باش يعطيهوملو مع تدهور علاقاتنا بالغرب ودول الخليج".









وكان الوزير السابق محمد عبو قال في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن رئيس الجمهورية الأسبق المنصف المرزوقي استقبل زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في 2012 ولم يزايد على احد مثلما يفعل الرئيس الحالي قيس سعيد.وأضاف " سعيد جلب لنا العداوة المجانية دون تقديم اضافة للقضية الفلسطينية متابعا " شخصيا مستعد للتضحية وليس المزايدة لتحرير فلسطين.من جانب اخر انتقد عبو ميزانية 2023 قائلا " سعيد ينتقد المديونية لكنه وضع 16 مليار دينار تداين في تجديد لنفس السياسات التي هاجمها.وتسائل " شكون باش يعطيهوملو مع تدهور علاقاتنا بالغرب ودول الخليج".