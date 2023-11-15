مذيع فرنسي لأحد ضيوفه: "لا تدافع عن الفلسطينيين على الهواء"..

كشف مقطع مصور لحظات مهاجمة مذيع فرنسي، ظن أن البث المباشر قد انتهى، لأحد ضيوفه بسبب موقفه المتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك في نهاية أحد البرامج الحوارية الفرنسية الشهيرة.



وأظهر المقطع المتداول الصحفي الفرنسي Pascal Praud وهو يتوجه إلى أحد المحاورين بالقول عقب انتهاء الحوار: "إذا كان بإمكانك تجنب الدفاع عن الفلسطينيين على الهواء، فسيكون ذلك جيدا".





وأثار موقف المذيع الفرنسي انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الوحشي إلى أكثر من 11320 شهيدا؛ بينهم 4650 طفلا و3145 سيدة، فضلا عن إصابة ما يزيد على الـ28 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.وكتبت نائبة في الجمعية الوطنية الفرنسية، ماتيلد بانوت، قائلة: "عندما يقوم مذيع تلفزيوني يعتقد أنه خارج البث المباشر، بتوبيخ كتاب أعمدته لأنهم دافعوا عن الفلسطينيين".وأضافت: "مرحبا بك خلف الكواليس لنظام إعلامي يعمل بشكل جيد، حيث يتم تعقب كلماتك بمجرد أن تبتعد عن الخطاب السائد".من جهته، شارك حساب يحمل اسم أنطوان لومينت، مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع، معلقا بالقول: "المرة الوحيدة التي كان باسكال براود صادقا فيها بشأن هذا الموضوع كانت عندما اعتقد أنه لم يتم تصويره".في المقابل، رد المذيع الفرنسي على سيل الانتقادات، زاعما أن المقطع المتداول خارج عن سياقه، وقد تم بثه عام 2018، على حد قوله.وكتب براود عبر حسابه على منصة "إكس" (توتير سابقا): "التعليقات المسموعة يتم تسجيلها خارج الهواء.. ولا علاقة لها بالأخبار الدرامية التي نعرفها (عدوان الاحتلال على غزة) حتى لو اجتهد البعض في إثبات عكس ذلك. يحق لجميع الآراء أن يتم الاستشهاد بها على شبكة سي نيوز. لكن لا توجد كلمة حول الجوهر".