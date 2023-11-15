عامل بشركة لتوزيع الطرود البريدية يستولي على 40 الف دينار

تمكن اعوان منطقة الحرس الوطني بجندوبة أمس من استرجاع مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار من مقر شركة مختصة في توزيع الطرود والكشف عن مرتكب السرقة وهو عامل بالمؤسسة المذكورة .



وقد تم الاحتفاظ بالمتهم بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة .

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