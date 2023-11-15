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عامل بشركة لتوزيع الطرود البريدية يستولي على 40 الف دينار

Publié le Mercredi 15 Novembre 2023 - 09:58 قراءة: 0 د, 12 ث
      
تمكن اعوان منطقة الحرس الوطني بجندوبة أمس من استرجاع مبلغ مالي قدره 40 ألف دينار من مقر شركة مختصة في توزيع الطرود والكشف عن مرتكب السرقة وهو عامل بالمؤسسة المذكورة .

وقد تم الاحتفاظ بالمتهم بعد مراجعة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة .


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