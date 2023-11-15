وفاة امرأة في جربة بعد سقوطها في بئر قديمة

جدت الثلاثاء 14 نوفمبر، حادثة في جربة وتحديدا في منطقة صدغيان، مشابهة لحادثة الطفل المغربي ريان حيث سقطت امرأة في بئر قديمة.

وحسب المعطيات المتوفرة فإن عملية الانقاذ والبحث عن المرأة انطلقت منذ ظهر يوم أمس من طرف الحماية المدنية وقد تم استعمال جرافة قبل ان يتم العثور على جثة الفقيدة في حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا.



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