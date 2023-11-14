سرحان الناصري يدعو لحلّ البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مُتزامنة مع الرئاسية

طالب رئيس حزب التحالف من أجل تونس، سرحان الناصري، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، بحلّ مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها مصرحا "نريد برلمان يخدم المصلحة الوطنية".



وخلال مداخلته في برنامج الماتينال، قال سرحان الناصري، إن ما يحدث اليوم في البرلمان من فوضى يذكّرنا بما جرى في البرلمانات السابقة والتي من أجلها تم حلّ البرلمان السابق.





...



وشدد الناصري على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024 لافتا إلى أنه من غير المقبول كل سنة ننظم انتخابات "2022 انتخابات تشريعية و2023 انتخابات مجلس الأقاليم والجهات و2024 الانتخابات الرئاسية و2025 الانتخابات البلدية".



كما أكد محدث شمس أف أم وجود عديد الإخلالات في النظام البرلماني والقانون الانتخابي داعيا رئيس الدولة إلى فتح جوار جديد من أجل صياغة القانون الانتخابي مع ضرورة إقرار مبدأ التزامن في تنزيم الانتخابات.



وشدد الناصري على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 2024 لافتا إلى أنه من غير المقبول كل سنة ننظم انتخابات "2022 انتخابات تشريعية و2023 انتخابات مجلس الأقاليم والجهات و2024 الانتخابات الرئاسية و2025 الانتخابات البلدية".كما أكد محدث شمس أف أم وجود عديد الإخلالات في النظام البرلماني والقانون الانتخابي داعيا رئيس الدولة إلى فتح جوار جديد من أجل صياغة القانون الانتخابي مع ضرورة إقرار مبدأ التزامن في تنزيم الانتخابات.