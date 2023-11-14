هجمات سيبرنية تستهدف صفحات الوزارات وهياكل عمومية وخاصة

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال أنّ حملات هجمات سيبرنية أو بما يُعرف بعمليات التصيّد (phishing)، تستهدف صفحات الوزارات والهياكل العمومية والخاصة.



وقالت في بلاغ لها يوم الإثنين إنه يتمّ استلام تنبيه، من صفحات مشبوهة تدّعي أنهّا تابعة لموقع فايسبوك، يفيد بأنه تمّ حذف محتوى من الصفحة الرسمية للوزارة أو للهيكل المعني على موقع فايسبوك، ويتم تضمين رابط يحّث على النقر للحصول على مزيد من المعلومات.





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ودعت الوزارة كافة المشرفين على الصفحات الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، توخي الحذر وعدم النقر على أي رابط متأتي من صفحات مشبوهة أو غير معتمدة، حيث أنّ مثل هذه الروابط تحمل محتوى ضارً ويشكل تهديدًا للسلامة المعلوماتية الخاصة بالهياكل و المؤسسات.



وأشارت إلى وسائل الاتصال المتاحة للحصول على مزيد من الاستفسارات أو توضيحات إضافية حيث يمكن الإتصال بالرقم [71846020]، وفي حال النقر على أي رابط مشبوه وحصول ضرر، يجب الاتصال بفريق الدعم الفني على العنوان الإلكتروني [incident@ancs.tn].

