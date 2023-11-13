وليد العرفاوي: لجنة الصلح الجزائي الحالية لجنة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ اي قرارات

قال المحامي ورئيس الجمعية التونسية لدعم المحاكمة العادلة وليد العرفاوي، اليوم الإثنين، ان "لجنة الصلح الجزائي الحالية لجنة تصريف أعمال لا يمكنها اتخاذ اي قرارات".



وخلال تدخل هاتفي له في حصة ستوديو شمس، أفاد العرفاوي أن اللجنة الحالية ليس لها صلاحيات البت في مطالب الصلح في انتظار تعيين لجنة جديدة، وفق تعبيره.

هذا وأقر محدث شمس آف آم ان "التركيبة الحالية للجنة لم تستكمل اعمالها ولم توفق"، لافتا إلى أن "الحيز الزمني المحدد بسنة قليل جدا مقارنة بمطالب الصلح المقدمة إضافة إلى الشغورات".



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وعلى ذلك، بين العرفاوي أنه "كان من الأجدر منح 3 سنوات على الأقل للجنة الصلح لإستكمال اعمالها".

وأشار المحامي إلى أن م"طالب الصلح الجزائي إلى حد الآن مازالت تتوافد على اللجنة".

وفي ذات السياق، أفاد أن "ايقاف أي شخص قدم مطلبا للصلح فيه تزيد وتعطيل لعملة دفع الأموال".

وعلى ذلك، بين العرفاوي أنه "كان من الأجدر منح 3 سنوات على الأقل للجنة الصلح لإستكمال اعمالها".وأشار المحامي إلى أن م"طالب الصلح الجزائي إلى حد الآن مازالت تتوافد على اللجنة".وفي ذات السياق، أفاد أن "ايقاف أي شخص قدم مطلبا للصلح فيه تزيد وتعطيل لعملة دفع الأموال".