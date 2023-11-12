هشام السنوسي: " لا يمكن للهايكا منع محسن الشريف من الحضور التلفزي دون قانون"

قال العضو في الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري هشام السنوسي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أنه لا يمكن بالقانون منع اي مطبع من الحضور التلفزي تعليقا على استضافة الفنان محسن الشريف في قناة تونسنا.وأضاف السنوسي " لا يمكن المنع دون قانون واضح وصريح وبالتالي فإن الهايكا لا يمكنها التدخل".وكانت فيديو للفنان محسن شريف في صيف 2010 أثارت ضجة كبيرة واستياء وسخط في الأوساط الإعلامية وغير الإعلامية في تونس, وظهر الفنان في حفل وهو يغني في حفل للجالية اليهودية ويهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائلي مردداً يحيا بيبي نتنياهو .