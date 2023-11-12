هشام السنوسي: " لا يمكن للهايكا منع محسن الشريف من الحضور التلفزي دون قانون"

قال العضو في الهيئة العليا للإتصال السمعي البصري هشام السنوسي في مداخلة عبر أمواج إذاعة الديوان أنه لا يمكن بالقانون منع اي مطبع من الحضور التلفزي تعليقا على استضافة الفنان محسن الشريف في قناة تونسنا.
وأضاف السنوسي " لا يمكن المنع دون قانون واضح وصريح وبالتالي فإن الهايكا لا يمكنها التدخل".
وكانت فيديو للفنان محسن شريف في صيف 2010 أثارت ضجة كبيرة واستياء وسخط في الأوساط الإعلامية وغير الإعلامية في تونس, وظهر الفنان في حفل وهو يغني في حفل للجالية اليهودية ويهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائلي مردداً يحيا بيبي نتنياهو .
وأضاف السنوسي " لا يمكن المنع دون قانون واضح وصريح وبالتالي فإن الهايكا لا يمكنها التدخل".
وكانت فيديو للفنان محسن شريف في صيف 2010 أثارت ضجة كبيرة واستياء وسخط في الأوساط الإعلامية وغير الإعلامية في تونس, وظهر الفنان في حفل وهو يغني في حفل للجالية اليهودية ويهتف بحياة رئيس الوزراء الإسرائلي مردداً يحيا بيبي نتنياهو .
وفي تعليق ساخر قال أحد مستعملي الفايس بوك, أن محسن شريف ربما كان يعتقد أن اسم العروسة هو بيبي نتنياهو ..
وطالبت مجموعات عبر الفيسبوك بسحب الجنسية التونسية من هذا الفنان ومقاطعة كل حفلاته ومنعه من الظهور على شاشات التلفزة التونسية الحكومية وغير الحكومية، لا سيما دعوته للغناء في المناسبات الدينية الإسلامية. كما تم وصفه بعبارات مهينة...
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