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ألفة الحامدي تعلن ترشّحها للإنتخابات الرئاسيّة القادمة

Publié le Dimanche 12 Novembre 2023 - 17:18 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أعلنت رئيسة حزب الجمهورية الثالثة ألفة الحامدي، عن ترشّحها للانتخابات الرئاسيّة القادمة المزمع تنظيمها سنة 2024 ، باقتراح من المجلس الوطني للحزب.

وأكّدت الحامدي، في بيان لها، أنّها ستقدّم مشروعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا مُغايرا لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الذي قالت إن خياراته وسياساته الاقتصادية والمالية والداخلية والخارجية طيلة أربع سنوات من الحكم، تعد "محدودة"، وفق تقديرها.

...

وأكدت أنه يحق للشعب التونسي اختيار مشروع آخر يبعث فيه "الإحساس بالأمل والأمان ويحقق الازدهار الاقتصادي ويكرس الوحدة الوطنية"، على حد تعبيرها.

وأفادت بأنّها ستنطلق في طرح مشروعها السياسي "مشروع الجمهورية الثالثة" على الشعب التونسي، والحوار بشأنه مع كل المكونات السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمع المدني والتونسيين بالخارج.




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Vivelatunisie  (Tunisia)  |Dimanche 12 Novembre 2023 à 20h 20m |           
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