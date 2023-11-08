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ممرضة أمريكية عائدة من غزة: لو أنني أمتلك ذرة من مشاعر الفلسطيين الذين عملت معهم لمتّ وانا أشعر بالسعادة‎

Publié le Mercredi 08 Novembre 2023 - 22:04 قراءة: 0 د, 35 ث
      
بثت قناة CNN تصريحا للممرضة الأمريكية إميلي كالاهان من منظمة أطباء بلا حدود ، التي تم اجلاؤها من غزة والتي قالت انها تركت قلبها في غزة.

وصرحت بأن الفلسطينيين الذين عملت معهم من غزة من أروع من قابلت في حياتها، وأضافت قائلة "كنت أتواصل مع الفلسطينيين الذين عملت معهم وأسألهم ان كانوا تنقلوا الي الجنوب مبتعدين عن القصف فكان جوابهم أنهم بين أهلهم وانهم وان كنا سنموت فسنموت ونحن نحاول انقاذ اكبر عدد من الناس".

...

وتابعت قائلة "لو كنت أملك ذرة من مشاعرهم لمتّ وانا أشعر بالسعادة فهؤلاء الابطال يعرفون انهم قد يلقون حتفهم لكنهم رغم ذلك فضلوا البقاء".





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