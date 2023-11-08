حمام الأنف : الاطاحة بمروع الأطباء ومحجوزات بالجملة

تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف واثر سلسلة من الابحاث والتحريات الأمنية الدقيقة من الكشف عن مروع الأطباء داخل عياداتهم وسرقة هواتفهم الجوالة واموالهم ،حيث ألقوا عليه القبض بجهة الزهروني متلبسا وبحوزته عدة هواتف جوالة اعترف بسرقتها من عيادات طبية بجهة حمام الأنف ،العاصمة ،رادس ...



هذا وتم ايقاف شريكيه اللذين يتوليان بيع تلك الهواتف بجهة سوق المنصف باي.





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باستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.