''ظهور بق الفراش في مبيت بسوسة'': إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط توضح

قال مدير إدارة حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة سمير الورغمي، انه "تم اشعارهم منذ شهر تقريبا بظهور حشرة بق الفراش في إحدى المبيتات بجهة سوسة".

وخلال تدخل هاتفي في ماتينال اذاعة شمس اليوم الأربعاء، أكد الورغمي ان الجهات الصحية تدخلت لتحديد فصيلة الحشرة ثم التخلص منها عن طريق استعمال المبيدات الحشرية والتخلص من التجهيزات الموبوءة.



هذا وأشار إلى أن "حشرة بق الفراس متواجدة في تونس من قبل لكن بصفة نسبية".



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وشدد سمير الورغمي أنهم وضعوا مخططا لليقظة الصحية على نقاط العبور الحدودية للتصدي لبق الفراش المتأتي من بلدان أخرى.

ولفت الورغمي إلى انه تم أخذ كافة الإحتياطات واتخاذ إجراءات بخصوص توريد التجهيزات وغيرها من الخارج خاصة من فرنسا إثر انتشار بق الفراش في أرجائها.

وشدد سمير الورغمي أنهم وضعوا مخططا لليقظة الصحية على نقاط العبور الحدودية للتصدي لبق الفراش المتأتي من بلدان أخرى.ولفت الورغمي إلى انه تم أخذ كافة الإحتياطات واتخاذ إجراءات بخصوص توريد التجهيزات وغيرها من الخارج خاصة من فرنسا إثر انتشار بق الفراش في أرجائها.