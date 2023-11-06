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معتمد سبيطلة يُعلن تغيير قائمة المتمتعين بالمساكن الاجتماعية بعد أ تبيّن وجود "أعيان البلاد" وقيادات حزبية في القائمة

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 23:29 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أكد الاثنين 6 نوفمبر، معتمد سبيطلة من ولاية القصرين حاتم الرياحي اكتشاف تلاعب كبير في قائمة المتمتعين بالمساكن الاجتماعية بالجهة والبالغ عددها 106 مسكن اجتماعي.

وكشف حاتم الرياحي أنه وبعد البحث والتقصي تبيّن وجود قيادات حزبية وشخصيات من أعيان البلاد وفق تعبيره اضافة الي مواطنين تظاهروا بالطلاق للحصول على مسكن اجتماعي.

...

وأفاد في تصريح لاذاعة ديوان أف ام انه وعلى ضوء كل ذلك مراجعة قائمة المتمتعين بالمساكن الاجتماعية بالكامل مشيرا الي انه سيتم تسليم المساكن لمستحقيها في شهر جانفي القادم على أقصى تقدير.


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