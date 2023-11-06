اصدر اليوم قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل أعمال ينشط في المجال العقاري، وذلك على خلفية اتهامه بشبهات فساد مالي واداري خلال عملية اقتنائه لعقار مصادر تابع للدولة ، مما تسبب في خسارة للدولة فاقت 3 مليون دينار .



يذكر ان العقار المذكور كائن بجهة نابل وقد اشتراه رجل الأعمال المتهم لما تمت مصاردته باسعار بخسة ثم باعه لاحقا باسعار مرتفعة جدا وفق ما ورد في ملف القضية وسير الابحاث .



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