حاتم المليكي: ''ننتظر ندوة صحفية من الرئاسة او الداخلية لتوضيح عملية اختراق المخابرات الصهيونية لتونس وتهريب الإرهابيين من السجن''

طالب الناشط السياسي حاتم المليكي كل من وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية بعقد ندوة صحفية في أقرب الأجال لتقديم معطيات حول الرواية الرسمية للدولة التي قدمها رئيس الجمهورية حول تورط الاستخبارات الصهيونية في عملية تهريب الارهابيين من سجن المرناقية.



وخلال حواره ، صباح اليوم الإثنين، في ماتينال اذاعة شمس، أفاد المليكي ان الداخلية مطالبة بتقديم توضيحات بخصوص عملية التهريب في ندوة صحفية لا تقل عن تسجيلات وصور وكيفية دخول الجواسيس الصهاينة وعملائهم في تونس والكشف عن كل من تورط معهم.





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وقال المليكي انه إذا كانت الرواية الرسمية لعملية التهريب مجانبة للواقع وعلى غير ما جاء على لسان رئيس الجمهورية، حينها تصبح كارثة ودليل على وجود خلل كبير في المنظومة الأمنية يجب مراجعته، وفق تعبيره.



كما عبر المليكي عن استغرابه وصدمته مما راج في وسائل التواصل الإجتماعي من فيديوهات بخصوص تجول أحد الفارين في حي التضامن بتونس العاصمة.







المليكي: ''وجود المرأة السياسية الوحيدة التي ترأس حزبا في السجن أمر مؤسف ومواصلة إيقافها ظلم''



و قال حاتم المليكي، إن "وجود المرأة السياسية الوحيدة التي ترأس حزبا في السجن أمر مؤسف"، تعقيبا منه على عملية ايقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وأفاد أن "المؤسف أكثر ان سجنها جراء تقدمها بتظلم" ، مضيفا أن "مواصلة سجنها ظلم أكثر".

هذا ودعا المليكي إلى "الإسراع بالبت في القضية"، مشددا انه من حقها ممارسة السياسية والشعب يحسم المسألة في الانتخابات الرئاسية، حسب قوله. وقال المليكي انه إذا كانت الرواية الرسمية لعملية التهريب مجانبة للواقع وعلى غير ما جاء على لسان رئيس الجمهورية، حينها تصبح كارثة ودليل على وجود خلل كبير في المنظومة الأمنية يجب مراجعته، وفق تعبيره.كما عبر المليكي عن استغرابه وصدمته مما راج في وسائل التواصل الإجتماعي من فيديوهات بخصوص تجول أحد الفارين في حي التضامن بتونس العاصمة.و قال حاتم المليكي، إن "وجود المرأة السياسية الوحيدة التي ترأس حزبا في السجن أمر مؤسف"، تعقيبا منه على عملية ايقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.وأفاد أن "المؤسف أكثر ان سجنها جراء تقدمها بتظلم" ، مضيفا أن "مواصلة سجنها ظلم أكثر".هذا ودعا المليكي إلى "الإسراع بالبت في القضية"، مشددا انه من حقها ممارسة السياسية والشعب يحسم المسألة في الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.