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رضوان المصمودي يعتذر عن وصف عملية طوفان الأقصى بالارهابية

Publié le Lundi 06 Novembre 2023 - 10:56 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قدم القيادي السابق في حركة النهضة رضوان المصمودي اعتذاره للشعب الفلسطيني عن تصريحات السابقة بشأن اعتبار عملية طوفان الأقصى بانها هجمة إرهابية وذلك بعد الجدل الذي أحدثه.
وكتب المصمودي في تغريدة على حسابه في منصة " اكس" تويتر سابقا " إعتذار للشعب الفلسطيني —— أريد أن أعتذر للشعب الفلسطيني، و لكلّ الشعوب العربيّة و الإسلاميّة، على التدوينة التي كتبتها منذ خمسة أيّام و قلت فيها أنّ ما قامت به حماس يعتبر عملاً إرهابيِّا.

لكن لحد الساعة ما زال المصمورد ينشر بتدوينته سبب الاعتذار في أعلى صفحته //pinned//
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