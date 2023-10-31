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إنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 19:09 قراءة: 0 د, 42 ث
      
أعلنت وزارة الدّاخلية، في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء، أنه تقرر إنهاء مهام كل من المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.

وكانت وزارة الداخلية، قد أعلنت صباح اليوم، عن فرار خمسة عناصر إرهابية خطيرة من السجن المدني بالمرناقية (ولاية منوبة)، من بينهم من هو مورط في قضيتي اغتيال الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد.
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وكان الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، قد أعلن في وقت سابق أن وزيرة العدل ليلى جفال قررت إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه، في انتظار اتخاذ جملة من القرارات الأخرى، بناء على تطور الأبحاث الجارية بخصوص حادثة فرار خمسة عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية.


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