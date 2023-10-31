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الاحتفاظ باداري بالمستشفى الجهوي بالكاف وإحالة طبيب بحالة تقديم

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 18:28 قراءة: 0 د, 14 ث
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالكاف ، لاعوان فرقة الشرطة العدلية بالكاف بالاحتفاظ باداري يعمل بالمستشفى الجهوي بالكاف واحالة طبيب بحالة تقديم على انظار القضاء ،وذلك على خلفية اتهامهما بتسلم رشوة من عائلة مريضة قدرها 250 دينار مقابل تسهيل اجراءات قيامها بعملية جراحية في اقرب الاجال.


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