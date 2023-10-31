فرار إرهابيين من السجن.. هيئة الدفاع عن الشهيدين تُوضحّ

أوضح أعضاء هيئة الدفاع في ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، في بيان للرأي العام، أنّ الدور الإعلامي للهيئة يقتصر على إنارة الرأي العام بخصوص تطوّر المسار القضائي لملفات الشهيدين، وإحاطته علما بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة مع الملفات المذكورة لا غير.



ويأتي ذلك إثر واقعة فرار بعض المساجين المصنفين إرهابيين من السجن، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، ومن بينهم من سبق أن اُتهم في ملفات الاغتيالات.





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وأضافت الهيئة أنّ الخروج الإعلامي لأعضائها، يتمّ عادة بعد تنسيق مسبق فيما بينهم وبعد عقد ندوة صحفية محددة الموضوع مسبقا



ونبّهت هيئة الدفاع إلى أنّ أيّ تصريح حول واقعة فرار المساجين من أيّ كان لا علاقة له بالدور الإعلامي المذكور، ولا علاقة لصاحبه بهيئة الدفاع عن الشهيدين.



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وكانت موزاييك قد علمت أنّه تقرّر تعهيد وحدة أمنية مختصّة في مكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات، تمكّن خمسة مساجين مصنّفين ''خطيرين جدا'' من الفرار فجر الثلاثاء، من السجن المدني بالمرناقية، ومن بينهم العنصر الارهابي المكنى "بالصومالي" و"بلعزّي" .



وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك، فقد تحوّل ممثّل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مرفوقا بقاضي التحقيق بالقطب وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إلى مقرّ السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.



ووفق المعطيات ذاتها، فقد تقرر تعهيد وحدة أمنية مركزية مختصة في مكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.



وبالتوازي مع انطلاق التحقيقات الجزائية، فقد أذنت وزيرة العدل بفتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات حول أسباب تمكن المساجين الخطيرين من الفرار من سجن إيقافهم.



وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنّ خمسة عناصر ارهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ''الصومالي''، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني.

وأضافت الهيئة أنّ الخروج الإعلامي لأعضائها، يتمّ عادة بعد تنسيق مسبق فيما بينهم وبعد عقد ندوة صحفية محددة الموضوع مسبقاونبّهت هيئة الدفاع إلى أنّ أيّ تصريح حول واقعة فرار المساجين من أيّ كان لا علاقة له بالدور الإعلامي المذكور، ولا علاقة لصاحبه بهيئة الدفاع عن الشهيدين.وكانت موزاييك قد علمت أنّه تقرّر تعهيد وحدة أمنية مختصّة في مكافحة الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات، تمكّن خمسة مساجين مصنّفين ''خطيرين جدا'' من الفرار فجر الثلاثاء، من السجن المدني بالمرناقية، ومن بينهم العنصر الارهابي المكنى "بالصومالي" و"بلعزّي" .وحسب معطيات تحصلت عليها موزاييك، فقد تحوّل ممثّل النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب مرفوقا بقاضي التحقيق بالقطب وممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة إلى مقرّ السجن المدني بالمرناقية لإجراء المعاينات الأولية وإجراء جملة من السماعات اللازمة للكشف عن ملابسات عملية الفرار.ووفق المعطيات ذاتها، فقد تقرر تعهيد وحدة أمنية مركزية مختصة في مكافحة الارهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن ملابسات الواقعة.وبالتوازي مع انطلاق التحقيقات الجزائية، فقد أذنت وزيرة العدل بفتح بحث اداري لتحديد المسؤوليات حول أسباب تمكن المساجين الخطيرين من الفرار من سجن إيقافهم.وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أنّ خمسة عناصر ارهابية فروا فجر اليوم الثلاثاء من سجن المدني بالمرناقية وهم أحمد المالكي المكنى بـ ''الصومالي''، وعامر البلعزي ورائد التواتي وعلاء غزواني.