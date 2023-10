Samsung Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+ : divertissement et productivité pour tout le monde

Communiqu de Presse - Une exprience visuelle immersive, un multitche facile et une connectivit continue lcosystme



Samsung annonce la nouvelle gamme Galaxy Tab A9, qui offre lexprience des tablettes Samsung Galaxy un prix trs avantageux. Disponible en deux tailles, la gamme combine des fonctions vido et audio impressionnantes avec une connectivit ultra-rapide dans un format portable. Faisant partie de lcosystme connect Galaxy, les Galaxy Tab A9 et Galaxy Tab A9+ offrent une exprience ininterrompue sur plusieurs appareils, et une navigation en toute scurit dans le monde numrique.

Nous pensons que tout le monde devrait avoir accs aux dernires innovations en matire de technologie de tablette, a dclar TM Roh, President et Head of Mobile eXperience Business de Samsung. Avec la dernire version de la srie Galaxy Tab A, nous simplifions plus que jamais laccs au divertissement, la productivit et au multitche dans lcosystme complet de Galaxy.



...







Conue pour un plaisir visuel pur



Les Galaxy Tab A9 et A9+ sont dotes des plus grands crans de toutes les tablettes de la srie Galaxy A ce jour, avec des crans de 8,7 et 11 pouces respectivement. La Galaxy Tab A9+ a un taux de rafrachissement de 90 Hz, pour des jeux ou un dfilement sans lag et une exprience cin ultime. Les haut-parleurs Quad, pilots par Dolby Atmos, diffusent un son immersif. Grce la connectivit 5G ultrarapide, les utilisateurs en dplacement nont plus se soucier de la fluidit du streaming. La Galaxy Tab A9 est quipe de deux haut-parleurs et dune connectivit LTE. Les deux tablettes ont un design lgant avec un dos textur doux, ce qui les rend faciles manipuler.





Des performances remarquables



Les Galaxy Tab A9 et A9+ affichent des performances exceptionnelles, et disposent de la plus grande capacit de mmoire et de stockage de toutes les Galaxy Tab A. La Galaxy Tab A9+ est conue pour augmenter la productivit et amliorer les capacits dapprentissage, et avec Samsung DeX, le multitche est digne dun PC. La fentre multi-active permet de diviser jusqu trois crans, ce qui vous permet de faire plus de choses la fois. Les utilisateurs de la srie Galaxy Tab A peuvent dsormais enregistrer lcran avec Screen Recorder, afin de retrouver facilement des informations ou de linspiration.



Votre Galaxy, votre faon



La srie Galaxy Tab A permet une connectivit sans faille entre les appareils Samsung Galaxy. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement dplacer du contenu entre les appareils mobiles, les tablettes et les crans de tlvision. Quick Share simplifie le partage de fichiers sans quil soit ncessaire dappairer les appareils.

Les donnes sont en scurit grce Samsung Knox, la plateforme de scurit prime de Samsung. Grce au Security & Privacy Dashboard, les utilisateurs peuvent facilement contrler ce quil advient de leurs donnes. Avec Private Share, les fichiers sont crypts avant dtre partags. Lexpditeur peut dfinir des droits daccs, des dates dexpiration et bien plus, pour une plus grande tranquillit desprit lors de lenvoi dinformations sensibles. Et avec Secure Wi-Fi, les utilisateurs peuvent emporter leur Galaxy Tab A9 ou A9+ avec eux sans se soucier des risques lis aux rseaux partags. Le trafic internet est crypt et les applications de suivi sont bloques, pour une navigation prive et scurise.



Avec Samsung Kids, les enfants surfent en toute scurit. Grce une procdure dinstallation simple, les parents et les soignants peuvent surveiller les activits numriques des enfants, accder aux paramtres, crer des profils denfants, dfinir le temps de jeu et contrler ce que les enfants consomment. En outre, la fonction Edudivertissement de Samsung Galaxy propose des contenus amusants et ducatifs pour les enfants sur lappareil lui-mme.





Disponibilit

La srie Galaxy Tab A9 sera disponible fin dcembre, dabord sur certains marchs. La srie est disponible en trois couleurs : Graphite, Silver et Navy.





À propos de Samsung Electronics Co., Ltd.

Samsung inspire le monde et faonne lavenir avec des ides et des technologies transformatrices.

La socit redfinit les mondes des tlviseurs, des smartphones, des appareils portables, des tablettes, des appareils numriques, des systmes rseau et de la mmoire, des systmes LSI, des fonderies et des solutions LED.