الإحتفاظ بعنصر إجرامي خطير جدا ارتكب 21 جريمة

تمكنت أول أمس وحدات منطقة الحرس الوطني بمساكن إقليم سوسة في اطار تعقب العناصر المفتش عنها من ضبط مجرم خطير محل 21 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل " التحيل , السرقة , الإعتداء على أملاك الغير و خيانة مؤتمن " و صادر في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات و 6 أشهر .



واعترف المتهم بارتكاب اكثر من 21 جريمة سلب وسطو بولاية سوسة .





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بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .

