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الإحتفاظ بعنصر إجرامي خطير جدا ارتكب 21 جريمة

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 09:30 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تمكنت أول أمس وحدات منطقة الحرس الوطني بمساكن إقليم سوسة في اطار تعقب العناصر المفتش عنها من ضبط مجرم خطير محل 21 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل " التحيل , السرقة , الإعتداء على أملاك الغير و خيانة مؤتمن " و صادر في شأنه حكما يقضي بسجنه لمدة 3 سنوات و 6 أشهر .

واعترف المتهم بارتكاب اكثر من 21 جريمة سلب وسطو بولاية سوسة .

...

بمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنه .


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