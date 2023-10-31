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قضية "الطاغوت" : محكمة الاستئناف تقرّر الترفيع في الحكم الصادر ضد الغنوشي من سنة سجنا الي السجن 15 شهرا وخطية مالية

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 07:53 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أصدرت الاثنين 30 أكتوبر، محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر و خطية ب1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات ضد زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي في قضية ما يعرف بالطاغوت.
يذكر ان الغنوشي حوكم ابتدائيا بالسجن لمدة عام في نفس القضية التي رفعها ضده نقابي أمني واتهمه بتمجيد الارهاب والاشادة به بوصف الأمنيين بالطواغيت.


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