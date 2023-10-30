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بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال توفيق المكشر

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 20:17 قراءة: 0 د, 12 ث
      
قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي مساء اليوم الاثنين 30 أكتوبر 2023 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر وذلك من اجل تهم تعلقت بتبييض الاموال وفق ما ورد في ملف القضية .


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