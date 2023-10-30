توزر: الاطاحة بشخص يقوم بتهريب أفارقة على متن شاحنة خفيفة‎

أفادت الاثنين 30 أكتوبر، الصفحة الرسمية للادارة العامة للامن الوطني بأنه تم القبض علي شخص بالطريق الحزامية الرابطة بين معتمدية دقاش ومدينة قبلي وتقديمه الى مقر الوحدة الأمنية رفقة عدد 11 نفر من جنسيات افريقية مختلفة وذلك اثر توفر معلومة بوجود شخص يقوم بتهريب الافارقة هلى متن شاحنة خفيفة

وأشارت الادارة العامة للأمن الوطني بأن النيابة العمومية بتوزر أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة وعدد 11 إفريقي من جنوب الصحراء من أجل "تكوين وفاق من أجل تهريب أجانب والاتجار بالبشر واجتياز الحدود البرية التونسية" والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بتوزر.

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