Babnet

توزر: الاطاحة بشخص يقوم بتهريب أفارقة على متن شاحنة خفيفة‎

Publié le Lundi 30 Octobre 2023 - 11:00 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أفادت الاثنين 30 أكتوبر، الصفحة الرسمية للادارة العامة للامن الوطني بأنه تم القبض علي شخص بالطريق الحزامية الرابطة بين معتمدية دقاش ومدينة قبلي وتقديمه الى مقر الوحدة الأمنية رفقة عدد 11 نفر من جنسيات افريقية مختلفة وذلك اثر توفر معلومة بوجود شخص يقوم بتهريب الافارقة هلى متن شاحنة خفيفة
وأشارت الادارة العامة للأمن الوطني بأن النيابة العمومية بتوزر أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة وعدد 11 إفريقي من جنوب الصحراء من أجل "تكوين وفاق من أجل تهريب أجانب والاتجار بالبشر واجتياز الحدود البرية التونسية" والأبحاث متواصلة على صعيد فرقة الشرطة العدلية بتوزر.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275988


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 30 أكتوبر 2023 | 15 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:54
17:27
15:03
12:10
06:41
05:13
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet34°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
34°-22
27°-20
29°-20
30°-18
26°-15
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*