محمد علي النهدي: استغنيت عن ميشال بوجناح بسبب دعمه لاسرائيل في حرب غزة



وأضاف ضيف أميمة العياري في برنامج O'Star على اذاعة الديوان " بعد مواقفه السلبية من حرب غزة ودعمه لاسرائيل استغنيت عنه".

وتابع " بوجناح كان سيجلب معه جهات انتاجية عديدة لكن بعد أن ظهرت حقيقته رفضت مشاركته".



قال الممثل والمخرج محمد علي النهدي أنه كان سينتج فلما كوميديا وأنه كان سيشارك فيه بدور البطولة الممثل الفرنسي ميشال بوجناح.وأضاف ضيف أميمة العياري في برنامج O'Star على اذاعة الديوان " بعد مواقفه السلبية من حرب غزة ودعمه لاسرائيل استغنيت عنه".وتابع " بوجناح كان سيجلب معه جهات انتاجية عديدة لكن بعد أن ظهرت حقيقته رفضت مشاركته".

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ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني، علما أن إسرائيل شنت مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.



وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 7800 شهيدا و20 ألف جريح إضافة إلى نحو 2000 مفقود تحت الأنقاض، إلى جانب 111 قتيلا في الضفة الغربية وأكثر من 1900 جريح.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 310 عسكريين، فيما أسرت "حماس" أكثر من 222 إسرائيليا.

