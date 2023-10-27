وفاة أحد المتهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد.... وهذا ما تقرر في جلسة محاكمة بقية المتورطين ....

أحضرت صباح اليوم الجمعة 27 اكتوبر 2023 الوحدات الأمنية تحت حراسة مشددة الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس 4 متهمين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد من بينهم قائد الجناح العسكري لتنظيم انصار الشريعة المحظور محمد العوادي في حين لم يحضر البقية وقد تدخل ممثل النيابة العمومية وبين لهيئة الدائرة انه تم جلب بقية المتهمين من السجن الا انهم رفضوا الصعود والمثول امام القضاء .



كما قدم ممثل النيابة مكتوبين لهيئة الدائرة .. مكتوب أول بخصوص أحد المتهمين الذي تبين انه توفى ،ومكتوب ثاني بخصوص متهم آخر يدعى قيس الظاهري تبين انه سرح من السجن .





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بالمناداة على المتهمين المحالين بحالة سراح حضروا جميعا.





وتبين للدائرة ان النصاب القانوني للهيئة غير مكتمل اثر التحاق بعض اعضائها للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية الأخيرة وقررت تأجيل القضية لجلسة 15 ديسمبر المقبل لانتظار اكتمال النصاب القانوني للهيئة.





وحضرت محامية في حق بقية اعضاء هيئة الدفاع القائمين بالحق الشخصي في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد وفوضت النظر في التأخير شانها شان بقية محامي المتهمين .





وللتذكير فان القضاء انجز مؤخرا معظم الطلبات التحضيرية التى طلبتها هيئة الدفاع منها إجراء جميع الاختبارات البالستية وسماع إطارات عليا بالداخلية وارسال قاضي مقرر لوزارة الداخلية تولى معاينة الغرفة السوداء .