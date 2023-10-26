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استدعاء زياد الهاني للمثول أمام فرقة مقاومة الارهاب ‎

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 15:45 قراءة: 0 د, 42 ث
      
نشر الخميس 26 أكتوبر، الاعلامي زياد الهاني تدوينة أعلن من خلالها أنه في الطريق إلى وحدة البحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة مرفقة بالاستدعاء الذي تلقاه من الوحدة المذكورة دون وجود اي اشارة لأسباب استدعائه.
ويرجح أن استدعاء الهاني يأتي على خلفية التصريحات التي أدلى بها صباح اليوم والتي أشار فيها الى وجود معطيات حول مخطط يستهدف أمن البلاد ويستهدف رئيس الجمهورية.


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وكان الإعلامي زياد الهاني حذر في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" يوم الجمعة انه يخشى من عودة ماكينة الاغتيالات بسبب موقف تونس من حرب غزة مضيفا " موقف سيثير الغرب".


متابعة: تم مساء الجمعة 26 أكتوبر 2023 الابقاء على الصحفي زياد الهاني بحالة سراح إثر استنطاقه لساعات من قبل الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب ببوشوشة بحضور محاميه العياشي الهمامي.


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